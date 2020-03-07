Илья Геркус: «Меня очень впечатляет, как работают в «Спартаке» Цорн и Тедеско»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в интервью РИА Новости признался, что впечатлен работой главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. По его словам, на него оказывается огромное давление.

— Верите в инициативу Леонида Федуна оставить «Спартак» болельщикам и уйти из клуба?

— Вы знаете, я как раз проезжаю мимо офиса ИФД «Капитал», и вы задаете такой вопрос. Символично. Это место, где мы продавали Александра Самедова в «Спартак».

Считаю, что инициатива очень интересная, ее осуществление всем любопытно. Ответа никто не знает, кроме тех, кто живет в будущем. Попытка Леонида Арнольдовича посмотреть в эту сторону заслуживает уважения.

— На руководителей клубов оказывается мощное давление со стороны журналистов, болельщиков, экспертов и ветеранов. Глядя на «Спартак», думали, что «как же хорошо, что у меня не так, как у них»?

— Да. В «Спартаке» невероятное давление. То, как работают (генеральный директор) Томас Цорн, (главный тренер) Доменико Тедеско, меня очень впечатляет. Мало кто понимает, под каким они прессом работают и живут. Это давление многократно превышает наше атмосферное давление. Они, конечно, не ожидали такого, да и никто не может. Могут только предполагать, а когда ты оказываешься там, то уже живешь в реалити-шоу. Про тебя пишут любые вещи, что придут в голову. Как английская пресса обрушивается на людей и уничтожает их.