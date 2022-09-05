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5 сентября, 23:08

Осипенко посвятил победный гол в матче с «Торпедо» новорожденному ребенку

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Защитник «Ростова» Максим Осипенко ответил на вопрос, кому посвятил победный гол в матче 8-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

— Кому посвятили сегодняшний гол?

— Жене с ребенком, ему недавно 5 месяцев исполнилось. Они с женой дома, сидит с ним постоянно, смотрела футбол, знаю. Вот и посвятил.

— Что сказал Карпин после игры?

— Он еще ничего не сказал.

— Норманн возвращается в Россию, но не в «Ростов», а в «Динамо». Как к этому относитесь?

— Ничего не думаю, пусть возвращается. Не могу ничего про него говорить. С ним не общался. У него своя карьера. Как считает, так и делает нужным. Это его жизнь.

ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
Максим Осипенко
2
4
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
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 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
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 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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 7
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

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Сочи

 6
П
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Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

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Торпедо М

 2 1 1
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Локомотив

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