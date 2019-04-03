"Их дальнейшая спортивная карьера может быть под вопросом". Газзаев - о решении суда по Кокорину и Мамаеву

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев прокомментировал решение суда продлить до 25 сентября содержание под стражей форварду "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву.



- Мало, кто ожидал такого развития событий, что Александра Кокорина и Павла Мамаева оставят под стражей еще на полгода. После сегодняшнего решения суда их дальнейшая спортивная карьера может быть под вопросом, - приводит слова Газзаева его пресс-служба.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста был продлен до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых ни разу не были удовлетворены.

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