Игроки «Зенита» провели тренировку после возвращения из сборной России

Игроки «Зенита» провели тренировку на базе клуба, сообщает Twitter сине-бело-голубых.

В занятии приняли участие игроки, которые были вызваны в свои сборные на матчи отборочного раунда ЧМ-2022. Из сборной России в «Зенит» вернулись Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Александр Ерохин, Алексей Сутормин и Далер Кузяев. В тренировке приняли участие Сердар Азмун и Деян Ловрен.

Ближайший матч «Зенит» проведет 11 сентября в рамках 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».