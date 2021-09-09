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Игроки «Зенита» провели тренировку после возвращения из сборной России

13:21
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Игроки «Зенита» провели тренировку на базе клуба, сообщает Twitter сине-бело-голубых.

В занятии приняли участие игроки, которые были вызваны в свои сборные на матчи отборочного раунда ЧМ-2022. Из сборной России в «Зенит» вернулись Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Александр Ерохин, Алексей Сутормин и Далер Кузяев. В тренировке приняли участие Сердар Азмун и Деян Ловрен.

Ближайший матч «Зенит» проведет 11 сентября в рамках 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

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Сергей Разин все материалы автора

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