Палата по разрешению споров РФС утвердила мировое соглашение между «Химками» и Логашовым

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) утвердила мировое соглашение между «Химками» и бывшим защитником команды Арсением Логашовым.

Палата прекратила производство дела по заявлению Логашова о взыскании задолженности с подмосковного клуба по трудовому договору и иным выплатам после ходатайства футболиста и клуба об утверждении мирового соглашения.

Логашов выступал за «Химки» на правах аренды из «Ростова» в сезоне-2020/21. В минувшем сезоне россиянин провел 8 матчей за подмосковную команду и не отличился результативными действиями.