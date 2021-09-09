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Палата по разрешению споров РФС утвердила мировое соглашение между «Химками» и Логашовым

13:25
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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) утвердила мировое соглашение между «Химками» и бывшим защитником команды Арсением Логашовым.

Палата прекратила производство дела по заявлению Логашова о взыскании задолженности с подмосковного клуба по трудовому договору и иным выплатам после ходатайства футболиста и клуба об утверждении мирового соглашения.

Логашов выступал за «Химки» на правах аренды из «Ростова» в сезоне-2020/21. В минувшем сезоне россиянин провел 8 матчей за подмосковную команду и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214322

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Иван Торопцев все материалы автора

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