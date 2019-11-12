Игроки «Спартака» разных лет посетили церемонию прощания с Анатолием Крутиковым

В Москве состоялась церемония прощания с бывшим футболистом «Спартака» и сборной СССР Анатолием Крутиковым. Проводить его в последний путь пришли игроки красно-белых разных лет, сообщает официальный сайт клуба. Крутиков был похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Анатолий Крутиков скончался на 87-м году жизни. Он выступал за красно-белых с 1959 по 1968 год, преимущественно занимая позицию на левом фланге обороны. Он провел 295 матчей и забил 11 мячей в спартаковской форме.

Чемпион СССР 1962 года. Обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов. Чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР. Он играл в том числе в финальном матче, в котором советская команда обыграла сборную Югославии (2:1).

Крутиков — один из трех спартаковцев, наряду с Игорем Нетто и Анатолием Масленкиным, кто выиграл чемпионат Европы.