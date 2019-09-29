Игроки «Спартака» отказались от общения в микст-зоне после матча с «Оренбургом»

«Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 1:2. Красно-белые потерпели четвертое поражение подряд в премьер-лиге.

После окончания матча футболисты москвичей отказались от общения с прессой в микст-зоне. За это клуб может получить штраф.

Напомним, что после поражения от «Оренбурга» было объявлено об уходе Олега Кононова с поста главного тренера.

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