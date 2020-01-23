Игроки «Спартака» окунули тренера по физподготовке головой в ледяную ванну
17:12
Игроки «Спартака» «отблагодарили» тренера по физподготовке Владимира Чипзановича за нагрузки на сборах в Дубаи. Игроки красно-белых окунули специалиста головой в ледяную ванну.
Команда «благодарит» тренера по физподготовке за нагрузку на завершившихся сборах ??#КрасноБелыеСборы?? | #День10 #ПовторениеМатьУчения pic.twitter.com/deiAFdUSuZ— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 23, 2020
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