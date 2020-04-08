Игроки и тренеры «Крыльев Советов» согласились на сокращение зарплат из-за коронавируса

Футболисты и тренеры «Крыльев Советов» из-за ситуации с коронавирусом добровольно согласились на сокращение зарплат. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что игроки и тренеры будут получать на 40 процентов меньше до того, как сезон в России будет возобновлен.

— Благодарю всех футболистов, тренерский штаб и топ-менеджеров клуба за гражданскую позицию и понимание ситуации, — сказал председатель совета директоров клуба Александр Фетисов. — Под ударом сейчас оказался весь мир, в том числе и наша страна, и наша область. Футболисты и тренеры внесли свой вклад в поддержку борьбы против эпидемии. Руководство клуба на связи со всеми футболистами, сейчас мы оформляем необходимые документы. Практически со всеми была достигнута договоренность, сейчас идет последняя стадия переговоров с оставшимися игроками. Не сомневаюсь, что в самое ближайшее время они тоже присоединятся и докажут делом, что не могут остаться в стороне от проблемы, которая охватила весь мир. Для каждого из них это станет поступком и сделает всех нас сильнее. В этой непростой ситуации они покажут, что могут помочь простым людям, а также внесут свой достойный вклад в борьбу с вирусом. Все пройдет, мы победим этот вирус и с каждым останется ощущение, что он делал в этот сложный момент.

По данным Worldometers на вечер 8 апреля всего выявлен 1 463 261 случай заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 84 819 человек, выздоровело — 313 022.

На вечер 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 678 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 67 летальных исходов, выздоровели 598 человек.

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