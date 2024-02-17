Агент Кутицкого рассказал, что полузащитник должен присоединиться к общей группе «Динамо» на третьем сборе

Футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, как протекает восстановление полузащитника «Динамо» Александра Кутицкого.

«Восстановление идет хорошо, Саша чувствует себя отлично. Постепенно набирает форму. Пока он не в общей группе, но, скорее всего, уже с третьего сбора будет тренироваться вместе с командой. Но я не врач, не могу точно сказать. Никто не хочет форсировать события», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Кутицкий получил травму в начале октября в матче FONBET Кубка России со «Спартаком», после чего перенес операцию на поврежденном сухожилии прямой мышцы бедра.

В этом сезоне 21-летний футболист сыграл 6 матчей за «Динамо». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.