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Корян: «Если «Ювентус» заинтересован в Сперцяне, то он полностью это заслужил»

Алина Савинова
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Нападающий «Химок» Аршак Корян прокомментировал слухи о том, что «Ювентус» заинтересован в полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

«Если клуб в нем заинтересован, конечно, это его уровень. Значит, команда видит его своим игроком. В таком случае он полностью заслужил этого своим уровнем, отдачей», — приводит «РБ Спорт» слова Коряна.

Также он рассказал, что думает о переходе Эдгара Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош».

«Думаю, много факторов здесь может быть. Начиная с того, что это ближе к европейским лигам, на них смотрят много скаутов. Возможно, оттуда легче попасть в топ-чемпионат», — добавил форвард.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провел 21 матч за «Краснодар», забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
Аршак Корян
Футбол
ФК Ювентус
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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ЦСКА – Оренбург
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Краснодар – Рубин
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Ахмат – Урал
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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