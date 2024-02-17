Корян: «Если «Ювентус» заинтересован в Сперцяне, то он полностью это заслужил»

Нападающий «Химок» Аршак Корян прокомментировал слухи о том, что «Ювентус» заинтересован в полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

«Если клуб в нем заинтересован, конечно, это его уровень. Значит, команда видит его своим игроком. В таком случае он полностью заслужил этого своим уровнем, отдачей», — приводит «РБ Спорт» слова Коряна.

Также он рассказал, что думает о переходе Эдгара Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош».

«Думаю, много факторов здесь может быть. Начиная с того, что это ближе к европейским лигам, на них смотрят много скаутов. Возможно, оттуда легче попасть в топ-чемпионат», — добавил форвард.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провел 21 матч за «Краснодар», забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.