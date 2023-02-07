Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:44

Тихонов считает, что «Спартак» может противостоять «Зениту»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру красно-белых во втором матче Зимнего Кубка РПЛ.

«Спартак» в матче с «Краснодаром» выглядел хорошо в первом и во втором таймах. Можно сказать, что красно-белые полностью переиграли «Краснодар». Пока команда играет двумя составами. «Спартак» хорошо поддерживает ту динамику, которую хочет видеть тренер. Футболисты, выходящие на замену, поддерживают темп игры, у них есть взаимопонимание. Посмотрим, что будет дальше. Впереди игра с «Сочи», где работает Курбан Бекиевич Бердыев, который найдет, что противопоставить «Спартаку». Для красно-белых этот матч — хороший вызов. «Спартак» находится в неплохой форме и показывает хорошую игру. Посмотрим, как все это будет выглядеть в матче с «Локомотивом». Может ли «Спартак» противостоять «Зениту»? Если «Спартак» будет держаться рядом с «Зенитом», не потеряет очки, которые команда обязана брать, тогда противостояние возможно", — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. Ближайшим преследователем является «Спартак» с 36 очками, третью строчку занимает «Ростов» с 35 очками.

Сезон в РПЛ возобновится 3 марта, матчи 18 тура пройдут с 3 по 5 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-esli-spartak-ne-rasteryaet-ochki-v-chempionate-to-budet-protivostoyanie-s-zenitom/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
СМИ пишут об ампутации ноги у Костомарова. Негативные прогнозы подтверждаются?
Школьница напала на одноклассницу с ножом в школе в Химках
Российские бойцы рассказали о паническом бегстве ВСУ под Кременной
Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов
Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Литвинов рассказал, какие основные схемы наигрывает Абаскаль на сборах

Литвинов о Тавареше и Дуарте: «Надеюсь, что в скором времени они смогут сказать, «Спартак» — их вторая семья»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости