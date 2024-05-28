Мозес: «В следующем сезоне «Краснодар» постарается выиграть РПЛ, но пока не знаю, останусь ли я»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид оценил сезон-2023/24 для команды в РПЛ.

«Краснодар» попытается добиться в следующем сезоне той цели, которую он не смог реализовать сейчас. Спасибо Богу за этот сезон, спасибо, что мы смогли занять второе место. Мы сделаем все возможное в следующем году. Я счастлив в команде, но пока не знаю, останусь ли на следующий сезон. Посмотрим», — цитирует Мозеса Metaratings.ru.

«Краснодар» в заключительном туре победил «Динамо» со счетом 1:0, но не стал чемпионом России из-за победы «Зенита» в параллельном матче с «Ростовом» (2:1).

Сине-бело-голубые в шестой раз подряд выиграли турнир. «Быки» заняли второе место в чемпионате, «Динамо» — третье.