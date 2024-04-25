Игрок «Ахмата» Камило назвал лучшего бразильца в истории РПЛ

Опорный полузащитник «Ахмата» Камило рассказал «СЭ», кого считает лучшим бразильцем в российском чемпионате.

«Думаю, самый лучший бразильский футболист в истории российского чемпионата — это Халк. Надеюсь, я тоже смогу оставить хороший след в России и стать таким же легендарным», — сказал Камило «СЭ».

В текущем сезоне Камило отыграл 24 матча за «Ахмат» во всех турнирах, отличившись одним голом.

На данный момент команда Магомеда Адиева занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 24 встречах.