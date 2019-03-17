Игорь Захаров: "Пенальти в ворота "Краснодара" не было"

Известный в прошлом арбитр и инспектор Игорь Захаров оценил для "СЭ" момент со спорным назначением пенальти в ворота "Краснодара" в матче 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:0).

Михаил Вилков наказал краснодарскую команду 11-метровым на 67-й минуте встречи. Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе при этом был удален с поля за вторую желтую карточку.

– Момент будет очень сильно и долго обсуждаться, он весьма спорный, мнения разойдутся, – сказал Захаров. – Я отталкиваюсь от правил игры. Произошел удар по воротам, расстояние между игроком, которому мяч угодил в руку, и бьющим футболистом было минимальное. Удар был нанесен в сторону ворот и с большой силой. Движения руки к мячу не было. Ее убрать или скрыть за корпус нельзя было из-за нехватки времени. Оппоненты будут говорить, что рука увеличила площадь.

Если мяч попал в корпус, а потом в руку, то это точно не пенальти. Если же попал одновременно в руку и корпус (скорее всего, так и было), то тоже не пенальти. Мое мнение, что это скорее не пенальти. Если все же игра рукой была, то судья совершенно правильно удалил игрока за вторую желтую карточку. За судью играет то, что он занимал великолепное положение. (Арман Мкртчян)