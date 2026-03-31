Экс-арбитр ФИФА Захаров: «Стыдно, что трактовка правил абсолютно разная»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о разнице трактовок различных эпизодов ЭСК РФС.

— Два схожих эпизода: в матче первого круга РПЛ между «Оренбургом» и «Динамо» пенальти, аналогичный тому, за который назначили 11-метровый в ворота махачкалинского «Динамо» в кубковой игре с «Зенитом», ЭСК признал верным, во втором случае — неправильным. Почему такое происходит? — вопрос Захарову.

— То, что говорят нынешние руководители судейства, меня совершенно не интересует. С моей точки зрения, их мнение ошибочное. Но мое мнение никого не интересует, к сожалению. Пока, надеюсь.

Вы задаете вопрос не просто так. Значит, у вас такое же мнение, как и у меня. Если человек бьет по воротам и продолжение ноги идет по мячу, ударяясь в другую ногу, какой это может быть пенальти? Естественное движение защитника.

Я скажу так: мне стыдно за то, что трактовка правил абсолютно разная. Квалификация наших арбитров — низкая. Как вижу, так и говорю, — сказал Захаров «СЭ».

ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Павла Кукуяна назначить пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом».