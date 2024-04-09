Игорь Шалимов подвел итоги матча ЦСКА с «Факелом»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Факелом» (4:1).

«У ЦСКА вновь не попал в состав Чалов, но Мусаев пользуется шансом. Воронежцы не приспособились к схеме армейцев, и, на мой взгляд, не хватило накала — таким бледным эмоционально я «Факел» давно не видел, команда просто попала под разрыв. В атаке гости ничего не предложили», — цитирует Шалимов «РБ Спорт».