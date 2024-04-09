«Урал» попросил ЭСК разобрать два эпизода в матче против «Крыльев Советов»

«Урал» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два эпизода по итогам матча 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что клуб попросил разобрать эпизод с вынесением второй желтой карточки защитнику Итало на 60-й минуте встречи за грубую игру. «Урал» также подал протест на эпизод с назначением пенальти в ворота команды на 74-й минуте матча после просмотра ВАР.

После 22 матчей «Урал» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.