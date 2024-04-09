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Сегодня, 15:36

«Урал» попросил ЭСК разобрать два эпизода в матче против «Крыльев Советов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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«Урал» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два эпизода по итогам матча 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что клуб попросил разобрать эпизод с вынесением второй желтой карточки защитнику Итало на 60-й минуте встречи за грубую игру. «Урал» также подал протест на эпизод с назначением пенальти в ворота команды на 74-й минуте матча после просмотра ВАР.

После 22 матчей «Урал» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Эпизод матча &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. «Урал» — «Крылья Советов»: Итало удален ошибочно. За что Кукуян назначил пенальти?

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

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Пари Нижний Новгород

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