РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Игорь Лещук: «Хотим взять три очка и не важно, кто будет перед нами»

05:50
Теги:

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук перед матчем 7-го тура чемпионата России против «Тамбова»? отметил, что доволен тем, что игра пройдет в Саранске. По его словам, команда должна обыгрывать любого соперника.

— Даже хорошо, что матч пройдет в Саранске, — цитируют «Известия» Лещука. — На новом стадионе, наверное, и атмосфера будет приятная. Наши ожидания от матча всегда одинаковые. Хотим взять три очка и не важно, кто будет перед нами: «Тамбов», «Локомотив», «Спартак» или любая другая команда. Будем удовлетворены только победой.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 5340
Все опросы
Как вы оцените уровень судейства на старте РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://iz.ru/912973/sevastian-terletckii/na-vtoroi-tretii-rasschitaisia-konkurenty-zenita-sygraiut-ochnyi-match

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир