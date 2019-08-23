Игорь Лещук: «Хотим взять три очка и не важно, кто будет перед нами»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук перед матчем 7-го тура чемпионата России против «Тамбова»? отметил, что доволен тем, что игра пройдет в Саранске. По его словам, команда должна обыгрывать любого соперника.

— Даже хорошо, что матч пройдет в Саранске, — цитируют «Известия» Лещука. — На новом стадионе, наверное, и атмосфера будет приятная. Наши ожидания от матча всегда одинаковые. Хотим взять три очка и не важно, кто будет перед нами: «Тамбов», «Локомотив», «Спартак» или любая другая команда. Будем удовлетворены только победой.

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