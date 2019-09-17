Депутат Госдумы РФ, член исполкома РФС Игорь Лебедев в своем Twitter прокомментировал освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии. Они вышли сегодня по УДО.

— Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Теперь главное — правильно отпраздновать, — написал Лебедев.

В мае Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

6 сентября в колонии состоялось выездное заседание Алексеевского районного суда, по итогам которых было принято положительное решение по УДО. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции