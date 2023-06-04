Корнеев: «Чалов и Кордоба — лучшие центрфорварды РПЛ»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в комментарии для «СЭ» высоко оценил игру нападающего армейцев Федора Чалова в этом сезоне.

— Стартовый состав ЦСКА вас удивил? Федотов оставил в запасе Гайича, Мендеса, Заболотного.

— Здесь надо доверять выбору Федотова. Раз команда победила так убедительно, значит, он оказался прав. В ЦСКА никто не имеет гарантированного места в составе, за исключением Акинфеева. В целом, система игры работает, футболисты в нее встраиваются. Если конкретнее отвечать на ваш вопрос, то отсутствие Заболотного большой неожиданностью для меня не стало. Гайич? Не могу сказать, что он делает какую-то разницу. Про качества Мендеса я уже не раз говорил. Он не играет вперед, не обостряет. При этом и не теряет мячи. Федотов нашел замены этим исполнителям.

— Чалов оформил дубль. Считаете его лучшим центральным нападающим в РПЛ в этом сезоне?

— Сильный сезон Федора. С этим сложно спорить. Не забывайте, что немало матчей он провел не на острие, а действовал из глубины. Но в итоге забил 19 голов. Это очень приличный показатель. Да, я бы назвал его лучшим центральным нападающим в РПЛ. Хотя, пожалуй, ему мог бы составить конкуренцию за этот статус еще один форвард — Кордоба из «Краснодара».

— ЦСКА заслуженно взял серебро?

— Конечно! Армейцы на протяжении всего сезона планомерно шли к этой цели. Чем команда Федотова отличалась от конкурентов? Стабильной игрой и реализацией моментов.

В заключительном туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Ростов» со счетом 4:1. В этой встрече Чалов оформил дубль.

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