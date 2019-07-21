Игорь Дивеев - об игре с "Оренбургом": "Сами ищем себе приключения"

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев оценил игру команду в матче 2-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:1).

– Считаю, могли забивать больше, выигрывать 3:0 или 4:0. Мы сами ищем себе приключения, – рассказал Дивеев в интверью официальному сайту москвичей. – Первый гол ни из-за чего, второй нам могли забить в концовке, если бы не Игорь Акинфеев. Надо быть сконцентрированными на каждой минуте, чтобы не было таких моментов у наших ворот. Сигурдссон мог еще забивать, у меня тоже был момент. Ничего, работаем.

– Каково было готовиться к этому поединку, ведь после поражения от "Крыльев Советов" настроение было не самым хорошим?

– Да, после Самары настроения вообще не было. В итоге 0:2, как будто вообще не подъехали на игру. Хотели обыграть "Оренбург", потому что весной уступили им 2:3, было удаление Марио Фернандеса ни за что. Получается, отыгрались – 2:1!