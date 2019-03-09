Игорь Дивеев – о матче с "Рубином": "В некоторых моментах не понравилось, как сыграл. Могу лучше"

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после победы над "Рубином" (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что в дебютном матче за армейцев мог сыграть и лучше.
– Волновались перед своим дебютом? – вопрос 19-летнему футболисту.
– Не было такого, потому что уже играл за "Уфу". Так что все было спокойно.
– С Гончаренко уже успели обсудить игру?
– Он меня поздравил, как и вся команда. Очень приятно.
– Можно ли вам будет играть против "Уфы" по контракту?
– Не знаю. Это вопрос к руководству.
– Как сами оценивает свой дебют?
– Мог сыграть и лучше. В некоторых моментах мне самому не понравилось, как сыграл. Возможно, была небольшая боязнь ошибиться. Будем корректировать.
– Кто-то успокаивал в матче?
– Магнуссон, Бекао и Акинфеев.
– Наверное, лучшего дебюта не придумаешь, когда команда выигрывает с таким счетом?
– Да, но могли еще два-три мяча забить – когда били Влашич и Обляков. (Елена Григорьевская)