Черевченко заявил о готовности возглавить «Урал» после отставки Шалимова

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко заявил о готовности возглавить «Урал» после отставки Игоря Шалимова.

«Рассматриваю ли возможность работы в «Урале»? Почему бы и нет. По поводу вариантов из-за границы — один клуб из СНГ, а другой из дальнего зарубежья», — цитирует Червиченко Vprognoze.ru.

«Урал» после 4 туров РПЛ набрал 0 очков и занимает последнее место в турнирной таблице. 6 августа команда Шалимова проиграла «Спартаку» (0:2) в матче 4-го тура РПЛ. 8 августа «Урал» объявил об отставке 53-летнего специалиста с поста главного тренера.

В октябре 2021 года «Химки» объявили об уходе Черевченко, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост. В феврале 2022 года специалист снова был уволен с поста главного тренера подмосковного клуба.