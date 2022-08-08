Юран: «Уход Гбане из «Химок» даже не обсуждается. Он месяц назад пришел, это же не цирк»
Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о ситуациях с нападающими Кемалем Адеми и Романом Мори Гбане.
— После матча с «Торпедо» Адеми заявил, что находится в хорошей форме и что нужно спросить у главного тренера, почему он не играет. Почему?
— Кемиль с апреля не играл, было повреждение. Адеми приехал сюда с травмой и здесь еще восстанавливался.
— Адеми сказал, что сейчас на сто процентов в хороших кондициях.
— А как Кемаль может быть в хороших кондициях, если не проходил сборы? И две недели — что это такое? Физиологию не обманешь. В хороших кондициях — это когда игрок проходит сборы, когда он физически готов. А не играя с апреля, набрать за две недели кондиции... Это обманчиво. Адеми должен добавлять, набирать в физическом плане в тренировочном процессе и тогда уже будем смотреть, насколько он готов. Тут ничего личного, у нас прекрасные отношения, но есть физиология. Я сам играл в футбол.
— Сообщалось, что загребское «Динамо» интересуется Гбане. Насколько он важен для «Химок»? Готовы отпустить, если поступит предложение?
— Что значит какой-то интерес к Гбане? Он месяц назад только пришел к нам.
— Тем не менее его агент, довольно общительный человек, оставил информацию про интерес «Динамо» без комментариев.
— Ну, агент... Он трезвый был, нетрезвый? Что агент может решить?
— Значит, Гбане остается?
— Уход Гбане даже не обсуждается. Он месяц назад пришел, это же не цирк. Это футбол, серьезный вид спорт. Вопрос закрыт. Он однозначно здесь, — приводит слова Юрана «РБ Спорт».
После четырех туров Российской премьер-лиги подмосковный клуб набрал семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0