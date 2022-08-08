Юран: «Уход Гбане из «Химок» даже не обсуждается. Он месяц назад пришел, это же не цирк»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о ситуациях с нападающими Кемалем Адеми и Романом Мори Гбане.

— После матча с «Торпедо» Адеми заявил, что находится в хорошей форме и что нужно спросить у главного тренера, почему он не играет. Почему?

— Кемиль с апреля не играл, было повреждение. Адеми приехал сюда с травмой и здесь еще восстанавливался.

— Адеми сказал, что сейчас на сто процентов в хороших кондициях.

— А как Кемаль может быть в хороших кондициях, если не проходил сборы? И две недели — что это такое? Физиологию не обманешь. В хороших кондициях — это когда игрок проходит сборы, когда он физически готов. А не играя с апреля, набрать за две недели кондиции... Это обманчиво. Адеми должен добавлять, набирать в физическом плане в тренировочном процессе и тогда уже будем смотреть, насколько он готов. Тут ничего личного, у нас прекрасные отношения, но есть физиология. Я сам играл в футбол.

— Сообщалось, что загребское «Динамо» интересуется Гбане. Насколько он важен для «Химок»? Готовы отпустить, если поступит предложение?

— Что значит какой-то интерес к Гбане? Он месяц назад только пришел к нам.

— Тем не менее его агент, довольно общительный человек, оставил информацию про интерес «Динамо» без комментариев.

— Ну, агент... Он трезвый был, нетрезвый? Что агент может решить?

— Значит, Гбане остается?

— Уход Гбане даже не обсуждается. Он месяц назад пришел, это же не цирк. Это футбол, серьезный вид спорт. Вопрос закрыт. Он однозначно здесь, — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

После четырех туров Российской премьер-лиги подмосковный клуб набрал семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.