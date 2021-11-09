Черевченко рассказал, зачем поедет в «Зенит» и «Динамо»

Бывший тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал, что планирует пройти стажировку в «Зените» и «Динамо».

— Вы сказали ранее, что до нового года взяли отметку подождать до первого января. Как вы собираетесь заполнить время профессионально до нового года?

— Я от футбола не отошел. Я смотрю каждый тур, потому что мне это интересно. Смотрю иностранный чемпионат. Съезжу к нашим российским коллегам, потому что развиваться надо всегда. Учиться никогда не поздно.

— Вы сказали, что поедете к российским коллегам. В какие клубы поедете и зачем?

— Поеду в Санкт-Петербург. Еще и на город посмотрю, погуляю с семьей. Пообщаюсь с Сергеем Богданычем. Еще интересно к Шварцу съездить. Посмотреть, как развиваются молодые футболисты у него. Интересно с ним пообщаться и посмотреть на тренировочный процесс.

— У нас продолжается реформа судейства. Спрашивают ли тренеров, что нужно для того, чтобы судейство соответствовало не только международным требованиям и правилам, но и соответствовало духу игры? Голос тренеров судьи слышат? Они понимают, что от них хотят тренеры?

— То, что они приезжали и к нам перед началом чемпионата, да. Нам показывали новые моменты, которые были внесены. Пока мне не нравится ВАР. В том плане, когда смотришь чемпионаты Германии или Испании, там нет таких больших пауз как у нас. Сейчас еще зима будет. У нас могут и по 5 минут стоять и переговаривать. Вот это мне непонятно. Это же сбивает ритм игры, то, что нравится болельщикам. Надо как-то доработать эти моменты.

— Вы человек, который не только тренирует, но и внимательно смотрит футбол. Наверняка вы внимательно смотрели Евро, Лигу чемпионов. Что вы сегодня видите такого, что можно применить у себя в чемпионате и что мы не можем применить?

— Тенденция, которую хотят донести в «Динамо», — высокий прессинг. Это сразу бросается в глаза. Но в России не все команды могут себе это позволить, так как качество игроков немного разнится. Плюс мне нравится, когда помнимо высокого прессинга есть высокая оборона. Это тоже нравится. У нас смотришь игру идет отбор, 2-3 передачи поперек, вратарю. Также есть игры у нас, когда владея мячом, мяч доходит до своего вратаря. Я вот это никогда не понимал. Пас ради паса? — сказал Черевченко в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России».