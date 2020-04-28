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Игорь Черевченко: «Из иностранцев «Арсенала» уехал только Бауэр. Остальные все здесь в Туле»

15:37
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Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился о том, когда команда выйдет из самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Не могу сказать, когда игроки выйдут из режима самоизоляции, — приводит слова Черевченко РИА Новости. — Мы с руководством на связи, поэтому, как только дадут добро, так сразу и соберемся. Из иностранцев у нас уехал только Роберт Бауэр. Остальные все здесь на месте.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 073 509 человек. Зафиксировано 211 766 летальных исходов от инфекции, вылечились 924 637 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 93 558 человек, 8 456 выздоровело, 867 умерло.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200428/1570687217.html

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