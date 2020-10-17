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Игорь Черевченко: «Химки» не заслуживали поражения в матче со «Спартаком»

21:28
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 11-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (2:3).

— Мы не заслуживали поражения сегодня. Были хорошие моменты в первом тайме. Если бы мы их реализовали... Но футбол ошибок не прощает. Но что есть, то есть. (Олег Кошелев)

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