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Игорь Акинфеев: «Самоизоляция — важная история. У нас каникулы до 1 мая, но понятно, что это не предел»

11:36
Игорь Акинфеев. Фото Никита Успенский, "СЭ"
Игорь Акинфеев. Фото Никита Успенский, "СЭ"
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о ситуации с пандемией коронавируса в России.

— Есть ли у меня прогноз, когда закончится ситуация с коронавирусом? У нас даже синоптики прогноз погоды могут неверный дать, — сказал в интервью клубному YouTube-каналу Акинфеев. — Я думаю, что самоизоляция — очень важная история. Главное, чтобы люди понимали, что это нужно. Когда я увидел видео из парков, когда люди поломились на шашлыки... Это немножко пугает, потому что несколько тысяч вышло, а эти несколько тысяч могут заразить сотни тысяч. Будем надеяться, но в скором времени футбола ждать не придется. Как все знают, у нас каникулы до 1 мая, но мы понимаем, что это не предел. Думаю, все дальше так и будет продолжаться, хотя бы до лета. Когда наступит потепление, будет понятно, как бактерия живет в теплое время. Надеюсь, что вся эта история закончится хорошо, потому что сейчас тяжело, особенно тем, кто живет не за городом.

По данным Роспотребнадзора, всего на день 16 апреля в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2 304 человека.

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