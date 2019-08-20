Игорь Акинфеев: «Пустил бы Дзюбу в ворота на серию пенальти? Конечно»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 6-го тура РПЛ рассказал о том, что бутсы, в которых играл на чемпионате мира-2018, отдаст в музей армейцев.

— Какую часть поля можно выложить вашими перчатками? Как часто вы их меняете?

— Любой сувенир уходит быстро. Только стерлись, сразу подписываю их. Полполя точно можно выложить за всю карьеру.

— Где находится ваши бутсы с чемпионата мира? Не думали ли продать бутсы с матча с испанцами?

— Я отдам их музей ЦСКА. Они лежат дома, и никто их не получит, кроме ЦСКА.

— С кем из вратарей поменялись бы футболками?

— У меня много маек. Сейчас уже ни с кем. Если есть возможность... А вообще, глупо меняться майками.

— Было бы интересно поговорить с вратарями из других видов спорта?

— С гандбольным. Спросил бы его: когда-то они на ноль играли? Ну и водное поло мне нравится. Как им удается столько времени плавать на одном месте? Какие ноги нужны для этого?

— Были ли у вас кризисы и моменты, когда хотелось бросить футбол?

— Нет. Бывают полосы, когда что-то получается или нет. И когда копаешься глубоко, это очень плохо. Но после тридцати лет я понял, что это глупо и отпускаю все результаты. Главное, оставаться хорошим человекам.

— Пустили бы Дзюбу в ворота на серию пенальти?

— Конечно. Мне с ним делить нечего.

— Нравится ли вам тот человек, котором вы стали?

— Да.

— Вчера в дерби было много дыма. Как вам игралось?

— Нормально. Мы привыкли. (Елена Григорьевская)

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