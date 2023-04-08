Акинфеев поделился эмоциями от попадания в топ-50 вратарей по версии IFFHS

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал попадание в топ-50 вратарей с 1986 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Читал очень много комментариев по этому поводу. Многие люди высказывались, хороший это рейтинг или нет. А мне по большому счету все равно, но, с другой стороны, приятно. И других эмоций у меня нет. Не оказался бы я в этом рейтинге — ну и ладно», — приводит слова Акинфеева официальный сайт клуба.

Акинфеев стал 47-м в рейтинге IFFHS. Первое место занял итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, второе — испанец Икер Касильес. Тройку лидеров замкнул немец Мануэль Нойер.

37-летний голкипер является воспитанником ЦСКА и стал с клубом обладателем 20 трофеев. В текущем сезоне Акинфеев провел 21 матч в РПЛ, в которых 8 раз сыграл на ноль и пропустил 20 мячей.