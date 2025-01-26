«Ботафого» объявил о переходе Артура из «Зенита»

Пресс-служба «Ботафого» на официальном сайте клуба сообщила о переходе полузащитника «Зенита» Артура.

26-летний бразилец подписал контракт до декабря 2029 года.

«Зенит» 20 января объявил, что Артур стал частью сделки по переходу Луиса Энрике в российский клуб.

Вингер выступал за «Зенит» с января 2024 года. Он провел за сине-бело-голубых 36 матчей, забил семь мячей и сделал шесть голевых передач.