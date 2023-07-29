Игонин: «Уход Вендела не повлияет на результаты «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможном уходе полузащитника Вендела.

«Я не вижу во всей ситуации какой-то большой паники со стороны «Зенита». Могу сказать, что его возможный уход не так серьезно повлияет на командный результат. Если он не будет гореть желанием играть, то он будет сидеть на скамейке. В клубе есть достаточно большая скамейка запасных, есть возможности для настоящей конкуренции. И раньше бывало, когда легионеры ставили российским клубам какие-то условия. Сейчас же все просто: не будет хорошо тренироваться — не будет играть», — приводит слова Игонина «Спорт День за Днем».

Ранее 25-летний бразилец, пропустивший начало сезона, вернулся в расположение клуба. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что агент Вендела продолжает заниматься поиском нового клуба для игрока.