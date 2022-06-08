Игнатов объяснил, почему бы позвал в «Спартак» Модрича

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос, какого игрока позвал бы в команду.

— Чем ты очаровываешь иностранных тренеров?

— Даже не знаю, пытаюсь выполнять установки тренеров. Зависит это еще и от того, что я становлюсь взрослее.

— Может, они видят в тебе качества иностранных игроков?

— Не знаю, надо у них спросить.

— Какого игрока позвал бы в «Спартак»?

— Модрича. Он опытный.

— На кого ты равняешься?

— Я слежу за футболом, смотрю игры топовых чемпионатов. Стараюсь учиться чему-то новому. Мне ближе английский футбол. Еще с детства следил, — сказал Игнатов на мероприятии на теплоходе, посвященном празднованию столетия клуба.