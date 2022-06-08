Игнатов рассказал о дебюте в составе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о дебюте в составе красно-белых.

«Впечатления от Карреры, который впервые поставил в состав «Спартака»? Я благодарен Каррере, что попал при нем на сборы, в состав. Я ему благодарен, спасибо за это. Эмоции? Для меня тогда все было в новинку. Массимо запомнился эмоциями.

Где проводить Суперкубок? Не знаю даже, какие города озвучены для проведения Суперкубка. Мне понравились «Лужники». Вне Москвы любимых стадионов нет", — сказал Игнатов на мероприятии на теплоходе, посвященном празднованию столетия клуба.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 24 матча в Тинькофф РПЛ и отдал 2 результативные передачи.