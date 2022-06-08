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Хавбек «Спартака» Игнатов назвал любимым моментом сезона гол «Наполи» в Лиге Европы

Мария Куцубеева
,  
Владимир Пушкарев
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов назвал любимый момент сезона.

«Для меня и для болельщиков приятный момент в сезоне после победы в БЕТСИТИ Кубке России — проход в плей-офф Лиги Европы. К сожалению, обстоятельства сложились так, что мы не сыграли дальше. Любимый момент для меня — тот самый гол «Наполи». Не передать словами. У меня эмоций почти не было. Когда выходили на поле, колени тряслись. Но потом в игре вышли, забили гол. Эмоции все отдали на поле.

Не сказал бы, что фанаты в Неаполе сумасшедшие. Атмосфера была хорошая. В Лестере было больше шума, но фанаты были дружелюбные», — сказал Игнатов на мероприятии на теплоходе, посвященном празднованию столетия клуба.

Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
0
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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Краснодар

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