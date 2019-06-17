20:36 | Футбол — РПЛ

Игнатьев, Уткин и Голубев присоединились к "Краснодару" на сборе

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Игроки "Краснодара" Иван Игнатьев, Даниил Уткин и Артем Голубев вернулись из отпуска и прибыли в расположение команды, сообщает официальный Твиттер клуба. Сбор проходит на тренировочной базе "быков".

Напомним, в минувшем сезоне "Краснодар" занял 3-е место в премьер-лиге. 

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