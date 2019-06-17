Игнатьев, Уткин и Голубев присоединились к "Краснодару" на сборе

Игроки "Краснодара" Иван Игнатьев, Даниил Уткин и Артем Голубев вернулись из отпуска и прибыли в расположение команды, сообщает официальный Твиттер клуба. Сбор проходит на тренировочной базе "быков".

Очередное внушительное прибавление в рядах команды 💪🏻



В расположение клуба прямиком из отпуска вернулись Игнатьев, Уткин и Голубев 🙌🏻https://t.co/4xK1fi4Jw2 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 17 июня 2019 г.

Напомним, в минувшем сезоне "Краснодар" занял 3-е место в премьер-лиге.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр