Игнатьев считает, что у «Спартака» будет психологическое преимущество в матче против «Динамо»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«Матч «Спартак» — «Динамо» — непредсказуемая игра, где некое психологическое преимущество будет на стороне красно-белых. Потому что в последних играх они были сильнее, чем бело-голубые. «Динамо» же это учтет и постарается сделать все возможное, чтобы искупить вину перед своими болельщиками, которые всегда жаждут серьезного противостояния.

Если спартаковцы будут уповать на все то, что уже история, то, наверное, им будет сложно добиться преимущества. Вообще преимущества не будет ни у одной, ни у другой команды. Мне кажется, что игра будет напряженная и боевая, но не очень результативная. При этом, я думаю, что будет паритет", — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 23 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

На данный момент динамовцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. Красно-белые с 13 очками расположились на 6-й строчке.