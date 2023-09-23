Андрей Федун уверен, что его брат Леонид в будущем посетит матчи «Спартака»

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун в разговоре с «СЭ» высказался о том, что его брат Леонид Федун покинул Россию. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Инсайдер».

«Не хочу об этом говорить. Я вообще не понимаю этих сплетен и инсинуаций. Уверен, что он еще придет на матч «Спартака», — сказал Федун «СЭ».

Федун покинул пост президента «Спартака» летом 2022 года после 18 лет в руководстве клуба.

Сегодня, 23 сентября, красно-белые на своем поле примут «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19.00 (мск).