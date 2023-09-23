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Сегодня, 10:11

Тихонов считает, что «Зенит» не потеряет очки в матче с «Локомотивом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский игрок Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив» в 9-м туре РПЛ.

«Зенит» наконец-то набрал темп и рвется к очередному титулу. Чтобы догнать «Краснодар», питерцам не хватает лишь одного очка, и я не думаю, что они упустят их в матче с «Локомотивом». Железнодорожники сейчас явно не готовы конкурировать на высоком уровне, о чем свидетельствует игра с «Оренбургом», которому они проиграли со счетом 0:2. Один Дзюба не сможет тащить всю команду, да и его результативность в последнее время падает. Я жду не менее трех голов. В последнее время «Зенит» забивает неплохо, хотя и часто пропускает. Возможно, «Локомотив» тоже сможет забить один мяч, однако на исход встречи это не повлияет», — приводит слова Тихонова RT.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября в Петербурге и начнется в 16:30 мск.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1207492-tihonov-zenit-lokomotiv
Андрей Тихонов
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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