Игнатьев считает, что «Спартак» не сможет попасть в тройку по итогам сезона

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Спартак» сможет финишировать выше 10-го места в сезоне-2022/23, но в топ-3 не попадет.

— Владелец красно-белых Леонид Федун приучил общественность к ротации тренеров, — цитируют «Известия» Игнатьева. — Порой увольнения происходят по делу, но иногда удивляешься скорости принятия решений. На мой взгляд, должен быть спрос не только с Федуна, но и с тех людей, которые подбирают специалистов. Пока я вижу смешную ситуацию: тренеры сменяются, не успев толком познакомиться с игроками. По-хорошему же надо дать специалисту минимум три года, чтобы требовать от него конкретный результат. Надеюсь, что Абаскалю предоставят такую возможность. Это перспективный тренер, который не побоялся поехать в Россию в столь непростое время.

— Потолок «Спартака» — место в топ-5?

— Думаю, что в первом сезоне при испанце «Спартак» финиширует выше 10-го места, но и в топ-3 не будет.