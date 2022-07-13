Игнатьев считает, что «Спартак» не сможет попасть в тройку по итогам сезона
Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Спартак» сможет финишировать выше 10-го места в сезоне-2022/23, но в топ-3 не попадет.
— Владелец красно-белых Леонид Федун приучил общественность к ротации тренеров, — цитируют «Известия» Игнатьева. — Порой увольнения происходят по делу, но иногда удивляешься скорости принятия решений. На мой взгляд, должен быть спрос не только с Федуна, но и с тех людей, которые подбирают специалистов. Пока я вижу смешную ситуацию: тренеры сменяются, не успев толком познакомиться с игроками. По-хорошему же надо дать специалисту минимум три года, чтобы требовать от него конкретный результат. Надеюсь, что Абаскалю предоставят такую возможность. Это перспективный тренер, который не побоялся поехать в Россию в столь непростое время.
— Потолок «Спартака» — место в топ-5?
— Думаю, что в первом сезоне при испанце «Спартак» финиширует выше 10-го места, но и в топ-3 не будет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -