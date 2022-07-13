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Билялетдинов не представляет, что может помешать «Зениту» выиграть чемпионат России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что «Зенит» будет чемпионом в следующем сезоне чемпионата России.

«Даже если сейчас будут какие-то потери из числа бразильцев, не думаю, что они скажутся на игре «Зенита». Питерцы слишком хорошо укомплектованы во всех линиях, чтобы потеря отдельного, даже очень сильного игрока серьезно по ним ударила. Как видно из матча на Суперкубок, команда полностью управляема Семаком, каждый знает, что надо делать на поле. Если исходить из того, что мы наблюдаем со стороны, то не представляю, что может помешать «Зениту» взять пятое подряд чемпионство», — цитируют «Известия» Билялетдинова.

Напомним, в прошедшем сезоне «Зенит» стал победителем чемпионата России.

Источник: https://iz.ru/1363768/aleksei-fomin/vozmi-piat-budut-li-u-zenita-konkurenty-v-novom-sezone-rpl
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