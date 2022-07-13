Бышовец прокомментировал тренерские перестановки в «Спартаке», «Локомотиве», «Динамо» и ЦСКА

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что сине-бело-голубые имеют лучшие шансы на победу в чемпионате России в сезоне-2022/23.

«Кадровая чехарда, будь то футболисты или тренеры. «Спартак» почти за 20 лет владения клубом Леонидом Федуном меняет в среднем по тренеру в год. «Локомотив» тоже имеет размытый тренерский штаб. Более или менее взвешенно к этому делу подходили в последние годы «Динамо», ЦСКА и «Сочи», но и они сейчас на пороге серьезных перемен. Даже если эти перемены дадут позитив, пройдет достаточно много времени, пока это поспособствует становлению конкурентоспособных команд. За это время «Зенит», который стабилен, силен по составу и полностью доверяет главному тренеру, создаст необходимый задел, чтобы стать недосягаемым», — цитируют «Известия» Бышовца.

Новый сезон в чемпионате России стартует в пятницу, 15 июля, матчем «Химки» — «Зенит».