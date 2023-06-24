Игнатьев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о шансах «Краснодара» побороться за золото РПЛ.

«Краснодару» еще многого не хватает, чтобы стать чемпионом и составить конкуренцию командам, у которых больше ресурсов. Галицкий делает все, но он один, а у остальных конкурентов много покровителей. «Краснодар» делает всё, чтобы стать чемпионом, они делают поступательные движения. Нельзя сказать, что «Краснодар» будет первой командой в стране. Наверное, никто не возьмется так сказать в ближайшее время. Таких предпосылок пока нет", — приводит слова Игнатьева Legalbet.ru.

«Краснодар» с 48 очками занял шестое место в турнирной таблице РПЛ в сезоне-2022/23. Кроме того, команда Владимира Ивича дошла до суперфинала FONBET Кубка России, в котором проиграла ЦСКА (1:1, пенальти 5:6).