Габулов рассказал о влиянии болельщиков на игру

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о влиянии болельщиков на его игру.

«Когда болельщики на стадионе, то совершенно другая атмосфера. Мне на всех стадионах было здорово. С каким негативом я сталкивался? Я не обращал внимание на такое, да и не было вроде. Я на погоду обращал внимание: дождь, снег, сильный ветер. В таких условиях сложно показывать хорошую игру, а болельщики точно не влияли на меня», — цитирует Габулова Legalbet.ru.

Габулов объявил о завершении карьеры в 2018 году. Он выступал за «Динамо», «Аланию», ЦСКА, «Кубань», «Амкар», «Анжи», тульский «Арсенал» и «Брюгге».