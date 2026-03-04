Главный тренер «Рубина» Артига: «Мы ставим задачу подняться как можно выше»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига во время пресс-конференции рассказал о задачах, которые стоят перед командой на весеннюю часть сезона.

«Безусловно, задача на среднесрочную перспективу — придать команде новый профиль, который позволил бы приблизиться к командам топ-6. Что касается нынешнего сезона, то мы ставим задачу подняться как можно выше. Потенциально еще много очков команды могут заработать. Мы понимаем, что у нас сложный календарь. Наша задача — двигаться от игры к игре и взять три очка уже в ближайшем матче. Кроме того, мы хотим показать реакцию на прошлое поражение», — передает слова Артиги корреспондент «СЭ».

После 19 туров РПЛ «Рубин» занимает девятое место, имея в активе 23 очка. В предыдущем туре команда проиграла махачкалинскому «Динамо» (162).

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