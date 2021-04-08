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Игнашевич: «Жиго — лучший защитник РПЛ»

20:35
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о защитниках российской премьер-лиги.

Сергей Игнашевич.Большое интервью Сергея Игнашевича. Первое после ухода из «Торпедо»

— Кто сегодня в РПЛ из защитников для вас номер один?

— Жиго. Надежный!

— А из наших?

— Дивеев. Несмотря на молодость, здорово читает игру. Тактически грамотный. Если не будет травм, со временем станет основным защитником в сборной России.

— Почему Джикию не назвали?

— Он тоже в порядке. При Тедеско в «Спартаке» Жиго, Джикия и Маслов играют на разных позициях. Самюэль — фактически либеро. А Георгий с Павлом — персональщики, в каждом матче выполняют большой объем работы, поэтому позиционные ошибки и бросаются в глаза. Но оба прибавляют. Кстати, Гасперини долго отбирал в «Аталанту» трех центральных защитников. Тренирует команду с 2016-го — и лишь на пятый сезон нашел оптимальное сочетание в обороне.

(Александр Кружков)

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