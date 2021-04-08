Бюро Исполкома РФС утвердило новый состав комитета по маркетингу
Новый состав комитета по маркетингу Российского футбольного союза был утвержден Бюро Исполкома РФС, сообщает официальный сайт организации.
Должность председателя сохранил заместитель председателя правления компании «НОВАТЭК» и член Исполкома РФС Денис Соловьев.
В состав комитета также вошли заместитель генерального секретаря по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова, руководитель службы по маркетингу и коммерции Илья Фимушкин, коммерческий директор ФК «Спартак» Александр Атаманенко. начальник департамента маркетинговых коммуникаций дирекции региональных продаж компании «Газпромнефть» Яна Белякова, руководитель по спонсорству и партнерству «Мегафона» Александр Жеребцов бывший вице-президент ФК «Спартак» Наиль Измайлов, бывший первый вице-президент ФК «Локомотив» Алексей Киричек, директор по маркетингу телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Лимарь, Директор стратегических партнерств Mail.ru Group Александр Володин, Директор по проведению соревнований Российской Премьер-Лиги Евгений Савин, директор департамента стратегического и бизнес развития АО «Футбольный Клуб «Зенит» Александр Сапега, начальник Центра рекламы и партнерских программ «Газпромбанка» Александр Цальп, председатель комитета женского футбола Полина Юмашева и директор по маркетингу букмекерской компании «Фонбет» Алина Якиревич.
Ответственным секретарем назначен руководитель службы по мероприятиям и активациям РФС Кирилл Терешин.
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