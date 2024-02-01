Гладилин: «Спартаку» надо расставаться со всеми легионерами, которые не выходят в стартовом составе»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал текущий состав красно-белых.

«Состав укомплектован по полной программе. Решать тренеру, кого отпускать, он отвечает за результат. Бюджет клуба уже раздут с приходом нового футболиста. Со всеми легионерами, которые не выходят в стартовом составе, «Спартаку» надо расставаться», – цитирует Гладилина «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.