Екатерина Кейру и ее адвокат будут требовать возбуждения административного производства в отношении «Сочи»

Адвокат Екатерины Кейру — Светлана Климова рассказал о том, о том, как теперь будет продвигаться дело футболиста Новосельцева и баскетболистки Кейру.

«Мы будем требовать возбуждения административного производства в отношении клуба и Ивана, так как добровольно не перечисляют денежные средства и дальнейших действий вплоть до уголовной ответственности непосредственно виновных лиц, потому что решение суда не исполняется. Они фактически плюют на решение суда», — заявила Климова.

Также адвокат считает, что именитые клубы подрывают своих спортсменов. И позволяют своим представителям делать то, что они хотят. Так как на сегодняшний день алименты оплачены только за один месяц. А у ответчика хороший доход, но заплатил он только за апрель.

Согласно решению Таганского суда в пользу Теодора, сына Ивана Новосельцева и Екатерины Кейру, было взыскано 1/4 алиментов от всех доходов футболиста. По постановлению суда эта сумма составляет 20 195 рублей.

8 апреля апелляционная инстанция Московского городского суда признало это решение законным.

(Елизавета Денисова)